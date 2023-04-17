Захарова: Украина нужна Польше как инструмент против России

Захарова рассказала об истинном отношении Польши к Украине. Фото: Иван МАКЕЕВ

Украина нужна Польше как антироссийский инструмент. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды о запрете импорта украинского зерна.

«Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей ещё нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий. А когда граница будет стёрта, а остатки Украины поглощены Варшавой, вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать», - написала Захарова в Telegram.

Дипломат назвала решение Польши показательным и разоблачающим мнимую заботу Запада о нуждающихся в продовольствии.

Напомним, Польша ввела временный запрет на ввоз зерна и пищевых продуктов из Украины в связи с массовыми протестами польского населения и фермерского сообщества, которое не может продать собственный урожай из-за обилия некачественного украинского зерна.

В Еврокомиссии заявили, что запреты Венгрии и Польши на ввоз украинского зерна неприемлемы.

Захарова ранее прокомментировала запрет на импорт украинского зерна в Польше словами «Иуды подавились».