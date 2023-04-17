Американский полковник Магиннис обвинил Байдена во лжи о роли США в украинском конфликте

Американский полковник заявил, что Байден обманывает американский народ относительно роли США в украинском конфликте. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден лжет американскому народу о действительной роли Штатов в украинском конфликте, считает полковник в отставке Роберт Магиннис. Эксперт сделал такие выводы на основе данных из опубликованных недавно секретных документов разведывательнеых служб США.

«Реальное положение дел написано в этих разведданных, что расходится с картинкой, которую администрация Байдена рисовала для американского народа. Почему президент Байден лжет своему народу?», - написал Магиннис в статье для Fox News, добавив, что администрация Байдена не может объяснить, в чем заключаются национальные интересы США на Украине.

Полковник также выразил мнение, что ведущие западные СМИ на фоне ареста предполагаемого организатора утечки сконцентрировались на личности обвиняемого и его преступлении, проигнорировав при этом содержание разведданых для того, чтобы выгородить Байдена.

Ранее сообщалось, что в Интернете появилась партия документов, связанных с национальной безопасностью США, помеченная грифом «секретно». Она содержит данные о деятельности Штатов на Ближнем Востоке, в Индокитае, а также о действиях США по соперничеству с КНР и борьбе с терроризмом.

Напомним, США и Украине предрекли серьезные проблемы из-за утечки секретных документов.