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НовостиЭкономика17 апреля 2023 3:45

Посол Сентюрин назвал безответственными политизированные решения Запада, которые загоняют в кризис мировую энергетику

Дипломат заявил, что Запад использует антирыночные механизмы и ограничения
Мария ПАВЛОВА
Посол Сентюрин назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти вынужденной мерой.

Посол Сентюрин назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти вынужденной мерой.

Фото: REUTERS

Политизированные и безответственные решения Запада подводят мировую энергетику на грань кризиса. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

«Экономические отношения были искусственно поставлены в зависимость от геополитики посредством безответственных политически мотивированных решений, использования по сути антирыночных механизмов и ограничений, языка ультиматумов», - цитирует Сентюрина РИА Новости.

Посол назвал деструктивными «бесконечные манипуляции вокруг потолка цен на нефть» и подчеркнул, что решение стран ОПЕК+ продлить сокращение добычи нефти до конца года вынужденной мерой, призванной сбалансировать спрос и предложение.

Ранее политолог Симонов заявил, что решение России и ОПЕК+ сократить добычу нефти ошеломило Запад. Подробности здесь на KP.RU.

Напомним, реакция России на потолок цен на нефть стала полной неожиданностью для Запада.