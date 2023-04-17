Что произошло в ночь на 17 апреля

Глава Минобороны Китая во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих стран. Фото: REUTERS

Китай и Россия связаны крепкими отношениями, которые не направлены против каких-либо третьих стран. Об этом заявил министр обороны Китая Ли Шанфу во время встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.

Глава российского МИД Сергей Лавров 17 апреля начал турне по странам Латинской Америки. Поездка продлится до 21 апреля. Министр посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, где встретится с руководством этих стран и проведет переговоры с коллегами.

Российские военные отбили две украинские контратаки. Это произошло на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта, рассказали в Министерстве обороны РФ.

Политизированные и безответственные решения Запада подводят мировую энергетику на грань кризиса. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. Посол назвал деструктивными «бесконечные манипуляции вокруг потолка цен на нефть» и подчеркнул, что решение стран ОПЕК+ продлить сокращение добычи нефти до конца года вынужденной мерой, призванной сбалансировать спрос и предложение.

В Турции раскритиковали заявление главы украинского оборонного ведомства Алексея Резникова, который ранее сравнил число потерь ВСУ за период специальной военной операции с количеством жертв землетрясения в Турции. Турецкий портал 23Derece процитировал слова Резникова в Twitter. Пользователи в комментариях назвали украинского министра обороны «тупицей», а его замечания – «глупыми» и «неэтичными».

Министр финансов США Йеллен заявила, что Вашингтон ищет возможность использовать замороженные российские активы на восстановление Украины.

Антироссийские санкции стали самым большим провалом Запада не только за последнее время, но и за всю историю. К такому выводу пришли авторы издания American Thinker.

Два пожара вспыхнули в Белгородской области в воскресенье 15 апреля. Об этом написал в своем Telegram-канале в ночь на понедельник 16 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор уточнил, что пожары зафиксированы на гражданских объектах, пострадавших при этом нет. Позже Гладков сообщил, что оба пожара ликвидированы и поблагодарил сотрудников МЧС за профессионализм.

Американские власти имели полный доступ ко всему, что происходило в Twitter. Об этом рассказал владелец социальной сети Илон Маск, уточнив, что правительственные структуры в Соединенных Штатах могли отслеживать в том числе и личную переписку пользователей Twitter.