Суд Ирана приговорил к лишению свободы 10 военных по делу о сбитом украинском Boeing Фото: REUTERS

Суд Ирана вынес обвинительный вердикт в отношении десяти военных по делу о сбитом в 2020 году украинском самолете Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), следовавшему из Тегерана в Киев. Об этом в воскресенье, 17 апреля, заявило агентство IRNA.

Прошло около 20 заседаний суда, после которого главный управляющий системами противовоздушной обороны (ПВО) «Тур М-1» приговорили к 13 годам тюрьмы, выплатив денежную компенсацию семьям погибших.

По обвинительному акту, управляющий, не соблюдая приказ командного пункта и без получения разрешения, принял самолет за «вражескую цель», выпустив по воздушному судну, две ракеты. Еще девять фигурантов дела, служивших на момент инцидента в группе управления ПВО, были приговорены к лишению свободы сроком от 1,5 до 3 лет.

Иранским судом предписаны отдельные меры, по которым, девяти фигурантам, так же, как и главному обвиняемому, необходимо выплатить денежную компенсацию родным погибших в размере 150 тысяч долларов за каждого погибшего.

Решение суда можно будет обжаловано в течение 20 дней.

Напомним, украинский Boeing потерпел крушение в Тегеране в январе 2020. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 9 членов экипажа, все погибли. Несколькими часами ранее Иран запустил по военным базам США в Ираке ракеты типа земля-земля, отомстив за смерть генерала Касима Сулеймани.