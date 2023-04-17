В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за надругательством над российским паспортом Фото: Александр Подгорчук

В ЛДПР разработали проект, который предлагает ввести уголовную ответственность вплоть до лишения свободы за надругательство над российским паспортом. Об этом сообщают РИА Новости.

Авторы проекта предлагают расширить действие статьи уголовного кодекса, предусматривающую наказание за надругательства над государственными символами, добавив паспорт в их список.

При принятии такой поправки, нарушителей станут наказывать «ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года».

В пояснительной записке к документу отмечается, что с 24 февраля 2023 года стало появляться все больше новостей о российских граждан, сжигающих на камеру свои паспорта. Согласно текущему законодательству, умышленная порча российского паспорта попадает под административную статью, за которое предусмотрено наказание со штрафом от 100 до 300 рублей.

Напомним, накануне Министерство цифрового развития РФ подготовило проект указа президента РФ о цифровом паспорте. Как писал сайт KP.RU, предлагается приравнять предъявление электронных документов к предъявлению их оригиналов.