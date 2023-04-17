Портал Onet заметил пять турецких самолетов с россиянами в воздушном пространстве Польши Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские туристы пользуются услугами иностранных авиакомпаний, которые совершают перелеты в том числе и в польском небе. Об этом пишет портал Onet.

«Россияне обходят запрет на полеты над Польшей … Как это возможно?», - сказано в статье, где отмечается, что в преддверие Пасхи российские туристы спокойно пролетали над Польшей, несмотря на введенные антироссийские санкции.

Отмечается, что популярные среди туристов авиакомпании, такие как Turkish Airlines, до сих пор летают в Россию. «Только сегодня пять самолетов пролетят над Польшей по маршруту Москва-Стамбул. Маршрут полета проходит через Августов, Белосток, Люблин и Жешув», - сказано в заявлении.

Таким образом, несмотря на закрытие неба над европейскими странами для российских самолетов, а также введения иностранных санкций, российские граждане до сих пор могут вылетать из страны в Европу. «Россияне также летают в Турцию. При перевозке россиян из Москвы и Санкт-Петербурга в Стамбул или Анталию Turkish Airlines использует польское небо» - отмечает портал.

Напомним, в марте авиакомпании Евросоюза пожаловались на китайских перевозчиков из-за их права летать над Россией, назвав такую ситуацию дискриминацией.