Россия нарастила экспорт бензина с начала 2023 года Фото: REUTERS

Россия увеличила экспорт бензина примерно на 40% с начала текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Согласно данным источника, Россия нарастила экспорт бензина в начале января этого года и по середину апреля текущего года на 38%, до 1,8 млн тонн. За такой же период производство сырья выросло до 11,8 млн тонн, что на 5% превышает аналогичный период предыдущего года. Запасы бензина на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и нефтебазах превысили 2 млн тонн.

Экспорт российского дизеля с начала этого года упал на 3%, до 9,5 млн тонн. Объемы его производства составили 23,8 млн тонн, что на 7,5% больше показателей 2022 года. В первой трети апреля этого года экспорт дизтоплива вырос на 8% до 894 тысяч тонн.

Напомним, в начале апреля появилось сообщение о том, что решение членов ОПЕК+ сократить добычу нефти до конца текущего года грозит США ростом инфляции, а также цен на бензин.