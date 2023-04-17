«Известия»: Первые базы для запуска дронов откроются на Чукотке и Ямале в 2024 году

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Первые базы дронов откроются в нескольких населенных пунктах Чукотки и Ямала в 2024 году. Об этом свидетельствует паспорт федерального проекта по развитию и безопасности беспилотников, его подготовил Минтранс РФ, сообщают «Известия».

Аэродромы девяти поселков и городов оснастят унифицированной инфраструктурой связи, навигации, наблюдения для обеспечения беспилотных воздушных систем. В число населенных пунктов вошли Анадырь, Беринговский, Марково, Канчалан, Салехард, Салемал, Панаевск, Питляр и Лопхари.

По документам, уже в этом году Минтранс определит технические и финансовые параметры проектов посадочных площадок. В следующем году планируется само внедрение комплексов. В 2025 году программа будет расширена на 20 аэродромов, в 2026 – на 58, к 2030 число оборудованных аэродромов достигнет 290. В проекте обозначены и такие субъекты, как ХМАО, Камчатка, Татарстан, Башкирия, Самарская, Томская, Московская, Ленинградская, Свердловская и Ростовская области.

Между тем, в Хабаровске и Челябинске хотят организовать производство беспилотных летательных аппаратов.