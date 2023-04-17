Умер актер Юрий Ашихмин, актер из фильма «Обитаемый остров»

Юрий Ашихмин. Фото: kino-teatr.ru

Умер Юрий Ашихмин - российский актер и звезда фильма «Обитаемый остров». Он скончался на 61-м году жизни, сообщила знакомая артиста Алла Вагина.

Согласно информации его знакомой и данным на сайте «кино-театр.ру», Ашихмин скончался 13 апреля в результате продолжительной болезни.

30 августа 2023 года Юрию мог бы исполниться 61 год. Он родился в 1961 году, окончил специализированные курсы Алексея Германа. Дебют в кино состоялся в 1993 году в картине «Пленники удачи». Из наиболее известных фильмов с участием Юрия – «Обитаемый остров», «Трудно быть Богом», «На игре», «Юрьев день» и др. Всего актер снялся примерно в 20 кинолентах.

Ранее сайт KP.RU писал, что в возрасте 86 лет умер известный кинокритик Юрий Богомолов. Его не стало в пятницу, 14 апреля.