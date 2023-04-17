В МИД России предупредили, что банковский кризис и санкции способны повлиять на нефтяной рынок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Юрий Сентюрин рассказал о факторах, способных повлиять на динамику рынка нефти до конца этого года, отметив антироссийские санкционные ограничения, банковский кризис, а также спрос со стороны Индии и Китая.

«Ожидается, что на динамику рынка в ближайшей перспективе … будут оказывать влияние такие факторы, как темпы роста спроса со стороны крупнейших потребителей, возможное снижение потребления из-за последствий финансового и банковского кризисов», - приводит РИА Новости слова российского посла, который отметил, что все это происходит в «условиях рукотворно созданной турбулентности».

Сентюрин также заявил, что на изменение тенденций на рынке нефти влияние может оказать «дисциплина соблюдения» антироссийских ограничительных мер.

Как писал сайт KP.RU, российский посол также призвал выработать антикризисные меры для стабилизации энергорынков, подчеркнув, что попытки установить какой-либо ценовой потолок деструктивно влияют на энергетический рынок.