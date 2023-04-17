Пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube

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Пользователи YouTube заметили сбой в работе видеоплатформы. Об этом сообщает сервис Downdetector в понедельник, 17 февраля.

Судя по графику, массовый сбой в работе произошел около 7:00 утра (мск.). К этому времени поступило более тысячи жалоб пользователей.

По информации сервиса, за последние сутки проблемы в работе YouTube были связаны с потоковыми видео. 27% пользователей столкнулись со сложностями в мобильном приложении и еще 16% при входе через веб-сайт.

Сбои в работе медиахостинга не редкость. Последний глобальный сбой, зафиксированный в нескольких странах, произошел в июле 2022 года. С проблемами столкнулись жители России, Великобритании, Нидерландов, Бельгии и ряда других стран. К слову, в России уже есть аналог популярного зарубежного сервиса Downdetector по отслеживанию сбоев на разных интернет-ресурсах. Его запустили в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).