Шойгу доложил Путину о ходе проверки на Тихоокеанском флоте России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: REUTERS

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 17 апреля, доложил о ходе внезапной проверки на Тихоокеанском флоте Российской Федерации, отметив полную боеготовность флота.

Шойгу заявил о планах со вторника, 18 апреля, приступить к завершающему этапу проверки Тихоокеанского флота РФ, отметив, что будет отработаны ракетные удары электронными пусками. По его словам, во время внезапной проверки стратегические ракетоносцы нанесут условные удары по корабельным группировкам противника.

«Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения ВС. Но задачи развития флота никто не отменял, не снимал. Поэтому прошу эту работу продолжить», - ответил российский лидер.

Напомним, Тихоокеанский флот в полном составе был поднят по тревоге в рамках внезапной проверки в минувшую пятницу, 14 апреля. Шойгу отметил, что Министерство обороны РФ продолжает практику проведения внезапных проверок для проведения оценки состояния и повышения готовности органов военного управления.