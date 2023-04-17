Шойгу оценил боеготовность Тихоокеанского флота России. Фото: сайт Кремля

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в понедельник, 17 апреля, доложил о ходе внезапной проверки на Тихоокеанском флоте Российской Федерации, отметив, что флот был приведен в полную боеготовность.

Глава военного ведомства уточнил, что в учениях задействованы свыше 25 тысяч российских военных, 89 самолетов и вертолетов Вооруженных сил (ВС) России, а также 167 кораблей, среди которых 12 подводных лодок.

«Силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач. С ними проводятся контрольные стрельбы и тактические учения», - отметил министр.

Как писал сайт KP.RU, в ходе встречи Шойгу также заявил о планах в следующий вторник, 18 апреля, перейти к завершающему этапу проверки Тихоокеанского флота РФ, отработав ракетные удары электронными пусками.