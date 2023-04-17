Посол Сентюрин: российский газ стал в Европе ресурсом нон грата

Юрий Сентюрин. Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

От поставок природного газа из России во многом зависело благополучие Евросоюза, однако Европа по политическим соображениям отказалась от российского топлива, заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

«Односторонние решения ЕС и ответные меры РФ привели к перераспределению долей поставщиков газа на европейском рынке. Недорогой и экологичный природный газ из России, на котором во многом основывалось благополучие экономик стран ЕС, по политическим соображениям был объявлен ресурсом нон грата», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Сейчас многие европейские страны, в том числе ФРГ, Италия, Греция, Франция и Нидерланды инвестируют в строительство или расширение уже существующих мощностей по приему газа. Это обусловлено погоней за газовой независимостью. При этом, более половины этих мощностей могут оказаться не востребованы к 2030 году, заключил посол.

Также Сентюрин напомнил, что РФ всегда была за путь энергетического сотрудничества, который основан на взаимоуважении, балансе интересов и взаимной выгоде.

Ранее министр Италии Пикетто-Фратин сообщил что Рим преодолел зависимость от российского газа. Сейчас государство продолжает получать из РФ около 10% от всей потребности в «голубом топливе».