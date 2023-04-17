Экс-советник Пентагона заявили о бессмысленности попытки украинского контрнаступления

Экс-советник Пентагона заявили о бессмысленности украинского контрнаступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина понимает, что не способна победить в конфликте с Россией. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с журналисткой Карой Маккинни, отметив, что о преимуществе Вооруженных сил (ВС) РФ знают как русские, так и украинцы.

«Сейчас они находятся в очень ужасном положении. Мы подталкиваем их начать это "массивное" весеннее наступление, но, честно говоря, у них нет ресурсов, чтобы сейчас как-то переломить ситуацию», - заявил экс-советник Пентагона.

Макгрегор рекомендовал украинским военным отступить, пока для этого еще возможность и время, отметив, что они будут не способны выдержать натиск российских сил.

Напомним, накануне Макгрегор заявил, что у украинских войск отсутствуют какие-либо шансы на захват Крыма, назвав нынешнею Украину деспотическим государством, которое напоминает «однопартийную фашистскую модель».