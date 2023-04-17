Путин заявил о праве России задействовать флот в любых конфликтах Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в понедельник, 17 апреля, напомнил, что Военно-морской флот (ВМФ) Российской Федерации может быть задействован на любых направлениях для участия в конфликтах

«Кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду», - заявил российский лидер на встрече с главой военного ведомства, озвучивая задачу дальнейшего развития флота.

Как писал сайт KP.RU, в ходе встречи Шойгу доложил Путину о ходе внезапной проверки на Тихоокеанском флоте РФ, сообщив о приведении его в полную боеготовность, а также сообщил о планах во вторник, 18 апреля, перейти к завершающему этапу проверки.