Главы МИД G7 договорились сохранять антироссийские санкции и продолжать поддерживать Украину

Министры иностранных дел стран G7 заявили о своей готовности продолжать поддержку Киева и сохранять санкции против Москвы. Фото: REUTERS

Министры иностранных дел стран G7 заявили о своей готовности продолжать поддержку Киева и сохранять санкции против Москвы. Также главы МИД пришли к договоренности о сотрудничестве для ужесточения контроля над соблюдением ограничительных мер. Об этом они заявили на сессии глав МИД G7 в Каруидзаве.

«В G7 подтвердили, что будут сохранять жесткие санкции против РФ, а также продолжать оказывать мощную поддержку Украине», - приводит сообщение организаторов мероприятия ТАСС.

Также глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, который председательствовал на заседании, заявил о важности укрепления сотрудничества со странами и Глобального Юга в том числе. Данные государства не поддержали санкционную политику в отношении РФ и заняли нейтральную позицию.

На сессии главы МИД G7 также пришли ко мнению, что решение России разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие приведет к дальнейшей эскалации конфликта. Напомним, в начале апреля 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что Беларусь получила от России комплекс «Искандер». Данный ракетный комплекс способен использовать ядерное оружие.