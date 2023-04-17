Посол США в Варшаве заявил о планах Вашингтона выделить 4 млрд долларов на малые ядерные реакторы в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский банк Exim и агентство Development Finance Corporation предоставят Польше четыре миллиарда долларов для строительства малых ядерных реакторов. Об этом сообщил посол США в Варшаве Марк Бжезинский, назвав это «важным шагом для польского будущего».

«Энергетика будет важной частью польско-американского сотрудничества в ближайшие 100 лет», - заявил дипломат, отметив, что Варшава нуждается в «новых энергетических решениях» для защиты от российского влияния, а также для того, «чтобы выполнить климатические обязательства и подпитать развитие экономики».

Уточняется, что американский банк Exim отправит на реализацию проекта три миллиарда долларов, а агентство Development Finance Corporation выделит еще один миллиард долларов. Как сообщается, стороны уже подписали соглашения о планах относительно реакторов BWRX-300, которые спроектированы фирмой Hitachi Nuclear Energy.

Малый ядерный реактор до 2030 года планирует создать энергетический концерн ORLEN, для чего было сформировано совместное предприятие ORLEN Synthos Green Energy.

Напомним, год назад вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил о готовности республики разместить ядерное оружие США, отметив, что это значительно усилило бы «сдерживание России».