Минфин и Центробанк рассматривают возможность введения лимита на покупку валюты из-за сделок с активами уходящих компаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов РФ и Центробанк рассматривают возможность введения лимита на покупку валюты для совершения сделок по выкупу активов иностранных компаний, уходящих из страны. Об этом рассказывают «Ведомости» со слов директора Департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова.

Обсуждается механизм, который будет предусматривать ежемесячный лимит без привязки к конкретной сумме.

Подобные меры могут снизить волатильность рубля, которая росла из-за низкой ликвидности иностранной валюты на российском рынке при покупках больших объемов рубля.

Отмечается, что в рамках подходов подкомиссии всегда учитывается рыночная конъюнктура на валютном рынке при принятии решений по сделкам. Также учитываются и сделки с акциями и долями.

Ранее KP.RU писал, что Минфин и Центробанк считают переоцененным влияние на курс рубля выход Shell из «Сахалина-2». Все крупные операции проводятся под жесткими ограничениями от ЦБ РФ.