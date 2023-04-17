Россиянка с ребенком заблокирована в здании Нубийской митрополии в столице Судана из-за обстрелов Фото: REUTERS

Пятнадцать человек, среди которых россиянка с ребенком, были заблокированы в здании Нубийской митрополии в суданской столице Хартум, и не могут выйти из-за обстрелов в городе. Об этом рассказал епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва.

«Мы находимся в здании митрополии, не в церкви, потому что церковь - очень высокое здание и опасно там быть. Здесь 15 человек всех возрастов, православные греки, суданцы, эфиопы и одна россиянка с ребенком – девочкой», - сообщил митрополит греческому общественному телевидению ERT, отметив, что запасов хватит только на несколько дней.

Саввы также сообщил, что у заблокированных в митрополии нет данных о происходящем в городе, поскольку там слишком опасно. «Ждем, что будет дальше», - добавил он, отметив также, что два грека, госпитализированные ранее с ранениями, находятся в стабильном состоянии.

Напомним, перестрелка между военными силами Судана началась в субботу, 15 апреля. Силы быстрого реагирования (SRF) обвинили армию страны в «жестоком нападении» и «широкомасштабной атаке», заявив об окружении одной из их баз и ее обстрелов из тяжелых орудий. В суданской армии выдвинули обвинения против SRF, сообщив об ее атаке на армейские посты и попытке штурмовать штаб Главного командования.

Как писал сайт KP.RU, в ходе перестрелок погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН.