Правительство Японии выразило России протест из-за учений в районе Курильских островов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токио выразило Москве протест в связи с намерением провести ракетные учения в период с 18 по 22 апреля 2023 года в районе южной части Курильских островов. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

«Согласно уведомлению, направленному российскими властями нашей береговой охране, в период с 18 по 22 апреля в районе острова Итуруп планируется проведение учений с ракетными стрельбами», - заявил генсек японского правительства, отметив, что территории проведения ракетных учений включает в себя район, который Токио считает японскими территориальными водами.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что во время проведения внезапной проверки Тихоокеанский флот РФ отработает способы отражения высадки противника на южную часть Курильских островов.

Напомним, Токио оспаривает принадлежность четырех островов Курильской гряды: Кунашир, Хабомаи, Итуруп и Шикотан. Япония ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На данный момент мирного договора между Токио и Москвой не существует.