Совфед России не будет публиковать данные по декларациям сенаторов

Совфед РФ не будет публиковать данные по декларациям сенаторов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации Российской Федерации не будет публиковать никаких данных по доходам и расходам сенаторов за 2022 год, а на сайте палаты не будет представлена и обобщенная информация по декларациям.

«Ничего не будет», - приводит РИА Новости заявление источника в Совете Федерации РФ.

Напомним, в феврале этого года президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов без личных данных с 1 марта текущего года.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава комитета по государственному строительству и законодательству РФ Павел Крашенинников заявил, что согласно закону, в интернете теперь не будут представлено персональных данных, а будет размещена обобщенная статистическая информация о представлении этих сведений, а также исполнении чиновником законодательства о противодействии коррупции.