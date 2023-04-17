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НовостиПолитика17 апреля 2023 9:07

Совфед России не будет публиковать данные по декларациям сенаторов

На сайте палаты не будет представлена и обобщенная информация
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Совфед РФ не будет публиковать данные по декларациям сенаторов

Совфед РФ не будет публиковать данные по декларациям сенаторов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации Российской Федерации не будет публиковать никаких данных по доходам и расходам сенаторов за 2022 год, а на сайте палаты не будет представлена и обобщенная информация по декларациям.

«Ничего не будет», - приводит РИА Новости заявление источника в Совете Федерации РФ.

Напомним, в феврале этого года президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов без личных данных с 1 марта текущего года.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава комитета по государственному строительству и законодательству РФ Павел Крашенинников заявил, что согласно закону, в интернете теперь не будут представлено персональных данных, а будет размещена обобщенная статистическая информация о представлении этих сведений, а также исполнении чиновником законодательства о противодействии коррупции.