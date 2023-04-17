МИД РФ: возможность формирования центра сил в Европе с участием России утрачена на десятилетия

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Из-за политических махинация США и Великобритании сотрудничество России и Европы для формирования самостоятельного центра сил на континенте невозможна в ближайшие десятилетия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом».

«В результате политических махинаций Западных стран (США и Великобритании) на ближайшие десятилетия утрачена возможность конструктивного сотрудничества с участием России для формирования на Европейском континенте самостоятельного центра сил», - приводит слова Галузина ТАСС.

Также заместитель МИД отметил, что Великобритания давно противодействовала сближению России с Германией и Францией из-за собственных опасений. Обострение ситуации сейчас только на руку англосаксам, считает дипломат.

«Теракт на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» наглядно показал, на что готовы пойти незаинтересованные во взаимовыгодном сотрудничестве России с указанными странами Европы", - заключил Галузин.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил, что сжиженный природный газ из России стал в Европе ресурсом нон грата. От поставок российского топлива во многом зависело и благополучие Евросоюза.