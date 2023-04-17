Число жертв в ходе перестрелок между армией и спецназом в Судане выросло до 97 человек Фото: REUTERS

Около 100 мирных граждан стали жертвами начавшийся в субботу, 15 апреля, перестрелки между Силами быстрого реагирования (SRF) и армией Судана. Об этом сказано в заявлении, распространенном в понедельник, 17 апреля, профсоюзом суданских врачей.

«Количество жертв вооруженных столкновений среди мирного населения достигло 97», - приводит заявление врачей Agence France Presse.

При этом уточняется, что до сих пор отсутствуют данные о потерях среди противоборствующих сторон, однако очевидцы сообщают о множестве тел в военной форме на улицах Хартума.

Напомним, перестрелка между военными силами Судана началась в субботу, 15 апреля. SRF обвинили армию в «жестоком нападении» и «широкомасштабной атаке», сообщив об окружении одной из их баз и ее обстреле из тяжелых орудий. В армии выдвинули обвинения в отношении спецназа, заявив об атаке на армейские посты.