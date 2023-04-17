Замглавы МИД России Галузин заявил, что Украина стала расходным материалом Запада

Замглавы МИД РФ Галузин заявил, что Украина стала расходным материалом Запада Фото: Shutterstock

Украина уже превратилась в расходный материал политики коллективного Запада, а прежде всего англосаксов. Смотря на события в глобальном измерении, становится понятно, что дело уже далеко не в Украине. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Страна уже превратилась в инструмент, который западные политики используют в своих целях.

Прежде всего, за счет Украины, коллективный Запад пытается выстраивать наиболее выгодную для себя конфигурацию международных отношений. Также они используют ее для того, чтобы любыми способами удержать однополярность мира, которая ускользает из их рук, пишет ТАСС.

Всеми силами они хотят сохранить былую гегемонию.

Ранее KP.RU писал, что американский полковник Магиннис обвинил Байдена во лжи о роли США в украинском конфликте. Опубликованные секретные документы раскрывают реальное положение дел, которое расходится со словами американского президента.