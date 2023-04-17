Губернатор Тюменской области Александр Моор о новом межвузовском кампусе: Будет мощный синергетический эффект

Александр Моор (справа): "Реально важно, чтобы в результате сотрудничества между университетами и нашим Западно-Сибирским межрегиональным научно-образовательным центром мирового уровня, с привлечением научного потенциала Ямала и Югры мы получили мощный синергетический эффект". Фото: gubernator.admtyumen.ru

«Нас интересуют не только исследовательские разработки каждого университета в отдельности. Реально важно, чтобы в результате сотрудничества между университетами и нашим Западно-Сибирским межрегиональным научно-образовательным центром мирового уровня, с привлечением научного потенциала Ямала и Югры мы получили мощный синергетический эффект. Именно для этого мы, в тесном взаимодействии и координации с Минобрнауки, и реализуем проект по созданию тюменского межвузовского кампуса», – заявил Александр Моор во время совещания по строительству кампуса, которое провел в Тюмени министр высшего образования и науки Валерий Фальков.

В результате воплощения проекта в областном центре построят академический исследовательский центр с научно-лабораторным корпусом и образовательными помещениями, комфортными общежитиями, ледовой ареной, бассейном и общественно-деловой зоной общей площадью свыше 160 тыс. кв. метров.

Валерий Фальков уверен, что создание студенческого кампуса в Тюмени предоставит уникальную возможность для более динамичного развития не только города, но и региона в целом.

«Межвузовский кампус в Тюмени – один из ключевых проектов для города и всего региона, который должен качественно повлиять на развитие системы высшего образования. Для этого необходимо взвешенно и вдумчиво проработать концепцию развития проекта, в том числе посмотреть на проект с точки зрения привлечения иногородних и иностранных студентов», – отметил министр, подчеркнув, что кампус станет точкой притяжения талантов в регион.

Одной из основных задач нового научного центра должны стать внедренческие специальные пространства, где студенты и ученые станут создавать привлекательные для компаний продукты и сервисы. В качестве примера эффективного взаимодействия с реальным сектором экономики, на который можно ориентироваться, Валерий Фальков отметил реализацию проекта на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана в Москве.

НАША СПРАВКА

По поручению президента России Владимира Путина до 2030 года в нашей стране будет создана целая сеть современных межвузовских кампусов. Тюменская область в минувшем году стала одним из победителей второй волны отбора проектов.

Создание кампусов мирового уровня отвечает целям и задачам Десятилетия науки и технологий, которое объявлено президентом с 2022 по 2031 год. В ходе реализации нацпроекта «Наука и университеты» на эти цели из федерального бюджета планируется направить до 2030 года свыше 174 млрд рублей. В результате будут созданы комфортные условия для проживания более 60 тысяч студентов. Также появятся новые пространства для обучения и досуга.