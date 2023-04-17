Жители Архангельской области голосуют за лучшие пространства для благоустройства

В Архангельской области голосуют за лучшие дизайн-проекты благоустройства. Фото: Сергей Яковлев/ТАСС.

Жители Архангельской области выбирают лучшие пространства для благоустройства, которые преобразятся в 2024 году. Общероссийское голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» началось в субботу, 15 апреля. По словам губернатора региона Александра Цыбульского, в этом году в конкурсе участвуют все города Поморья.

«Девиз проекта «Города меняются для нас» полностью передает его суть. За время участия в программе Архангельская область заметно преобразилась: появились новые парки, площадки для детей, прогулочные набережные и не только. И все эти места становятся точками притяжения жителей, потому что люди сами заявляют о необходимости таких объектов. В этом году в голосовании вновь участвуют все города нашего региона. От них представлено 65 территорий», - рассказал губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.

Больше всего пространств для благоустройства в этом году на голосование представили Архангельск, Котлас и Няндома. В конкурсе участвуют самые разные проекты: в городах Поморья предлагается обновить скверы, парки, бульвары, площади, пространства вдоль улиц. Среди них есть детские и спортивные объекты: игровые площадки, стадионы и лыжероллерные трассы.

Жители Архангельской области выбирают лучшие дизайн-проекты на региональном сегменте единой платформы по голосованию - 29.gorodsreda.ru. Принять участие в отборе может любой житель региона старше 14 лет. Проголосовать также можно через портал «Госуслуги» и при помощи волонтеров. Добровольцы готовы рассказать жителям о площадках для благоустройства и проекте комфортной городской среды, а также помогут проголосовать прямо на месте. В акции участвуют более 400 волонтеров из 13 городов Поморья. Голосование продлится до 31 мая.

Напомним, масштабный конкурс по отбору лучших общественных территорий и дизайн проектов в российских регионах стартовал в 2017 году по инициативе президента Владимира Путина. За эти годы в Архангельской области было модернизировано более 1200 общественных пространств не только в больших городах, но и в малых поселениях. Какие именно территории необходимо преобразить, решали сами жители, голосуя за лучшие дизайн-проекты.