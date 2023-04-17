СБУ задержала бывшего начальника вокзала «Херсон» по подозрению в сотрудничестве с Россией Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Служба безопасности Украины рассказала о задержании бывшего начальника железнодорожного вокзала «Херсон», которого подозревают в сотрудничестве с Россией. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Имя задержанного не называется, однако уточняется, что ранее он занимал пост главы вокзала городской станции, которая входит в состав предприятия «Херсонская железная дорога». На основании собранных доказательств его обвиняют в якобы оказании помощи России с перебросом военных эшелонов на Украину.

Ранее KP.RU писал, как четверо российских бойцов взяли в плен 12 солдат ВСУ. Они имели большое количество вооружения, но решили добровольно сдаться. Отмечается, что при отступлении подразделения ВСУ оставляют не только погибших, но и раненых.