Российских туристов на Бали предупредили о запрете на работу

На индонезийском острове Бали появились рекламные щиты с надписями на русском языке, которые предупреждают туристов о последствиях работы на острове по туристической визе. Баннеры установило отделение министерства юстиции и прав человека, сообщает местный портал Kompas.

«Мы рады приветствовать всех иностранных гостей на Бали. Как туристы вы должны знать, что вам запрещена какая-либо работа в Индонезии. Любой иностранец, проявивший неуважение и нарушивший действующее законодательство в стране, будет депортирован. Последующий въезд также будет запрещен», - гласит надпись.

Такой же текст продублирован и на английском языке. Рекламные щиты с использованием русского языка в дополнение к английскому связаны с тем, что на Бали находится большое количество русских иностранцев.

Ранее на острове была проведена внеплановая проверка в комплексе, известном как «русская деревня». Ее инициаторами выступили иммиграционное бюро Денпасара и балийский отдел министерства юстиции и прав человека Индонезии.