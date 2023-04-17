Песков ответил на протест Японии из-за учений России в районе Курил

Песков заявил, что учения России в районе Курил проходят в соответствии с международным правом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия проводит все военные учения в строгом соответствии международному праву, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя протест Японии в связи с маневрами Тихоокеанского флота РФ.

«Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Напомним, Токио выразил Москве протест в связи с намерением провести ракетные учения в период с 18 по 22 апреля 2023 года в районе южной части Курильских островов. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что во время проведения внезапной проверки Тихоокеанский флот РФ отработает способы отражения высадки противника на южную часть Курильских островов.