Песков заявил о противодействии попыткам разведдеятельности США в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон никогда не оставлял попыток по ведению разведки в России, однако попытки США всегда встречают соответствующее противодействие. Такое заявление сделал в понедельник, 17 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Наши специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции. США никогда не оставляли работу и попытки по ведению разведывательной деятельности у нас. Это встречает соответствующее противодействие с нашей стороны», - заявил представитель Кремля, отметив, что российские спецслужбы «выполняют свою работу».

Напомним, в минувший четверг, 13 апреля, Центр общественных связей Федеральная служба безопасности (ЦОС ФСБ) заявил, что Пентагон и Североатлантической альянс используют новые виды кибероружия в отношении России при помощи сетевой инфраструктуры Украины. В сообщении отмечалось, что с начала прошлого года страна отразила свыше 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру.