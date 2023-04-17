Песков объяснил слова Путина об использовании сил ВМФ на разных направлениях неспокойным окружением России

Песков объяснил слова Путина об использовании сил ВМФ на разных направлениях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявление президента России Владимира Путина о возможности использования сил Военно-морского флота (ВМФ) РФ на разных направлениях обусловлены неспокойным окружением страны, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наше окружение по многим направлениям весьма неспокойное, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами. Именно вот об этом шла речь», – сказал он в ходе брифинга.

Напомним, Путин в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в понедельник, 17 апреля, напомнил, что Военно-морской флот Российской Федерации может быть задействован на любых направлениях для участия в конфликтах,

Как писал сайт KP.RU, в ходе встречи Шойгу доложил главе государства о ходе внезапной проверки вТихоокеанском флоте РФ, сообщив о приведении его в полную боеготовность, а также о планах во вторник, 18 апреля, перейти к завершающему этапу проверки.