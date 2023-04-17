Вице-спикер Совфеда Косачев заявил о стремлении России сделать мир многополярным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия в сотрудничестве с партнерами не пытается сделать из однополярного мира биполярным, каким он был во времена холодной войны, а стремится сделать его по-настоящему многополярным. С таким заявлением выступил вице-спикер Совфеда Константин Косачев на площадке МГИМО во время церемонии открытия ежегодной Международной модели ООН имени В.И. Чуркина.

Все действия России и ее единомышленников — попытка сделать мир, где у всех без исключения будет свое комфортное место, даже у коллективного Запада.

Наша страна отстаивает возвращение к концепции многополярного мира «уже точно не в одиночку». Все больше стран понимают, что в нынешней модели однополярного мира не всем хватит места. Также у этой концепции есть немало рисков, которые начали понимать все больше людей.

Ранее KP.RU приводил слова замглавы МИД РФ Михаила Галузина, который назвал Украину расходным материалом коллективного Запада. Ее используют для того, чтобы вернуть уходящую из рук гегемонию на мировой арене.