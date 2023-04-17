Bloomberg: В Европе и Азии возник переизбыток сжиженного природного газа

В Европе и Азии возник переизбыток сжиженного природного газа Фото: REUTERS

В странах Европы и Азии возник небольшой переизбыток сжиженного природного газа (СПГ) на фоне невысокого спроса.

По информации Bloomberg, избыток газа в Европе и Азии кратковременный. Он должен «поддерживать давление на цены на СПГ в ближайшие несколько недель, что может привести к небольшому снижению контрольных показателей», отмечает агентство.

Как уточняется в сообщении, запасы СПГ пополняются на фоне мягкой погоды зимой и программ по сокращению потребления топлива. Так, в Испании хранилища газа заполнены на 85%. Вместе с тем эксперты полагают, что такая ситуация будет недолгой, о чем свидетельствуют хоть и упавшие, но все равно высокие цены на газ в Европе и Азии.

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что импортеров газа в Европейском союзе ожидают серьезные проблемы, если Вашингтон решит запретить экспорт СПГ.