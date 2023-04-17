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НовостиПолитика17 апреля 2023 11:26

Захарова назвала вопиющим случаем изъятие Чехией танков из Марокко для передачи их Украине

Чешская сторона фактически экспроприировала 74 машины для последующей отправки в зону боевых действий, заявила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова назвала вопиющим случаем изъятие Чехией танков из Марокко для их передачи Украине

Захарова назвала вопиющим случаем изъятие Чехией танков из Марокко для их передачи Украине

Фото: REUTERS

Изъятие Чехией танков у Марокко для их дальнейшей передачи Украине является вопиющим случаем, свидетельствующим о враждебной антироссийской политике Праги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность», – приводятся ее слова на сайте ведомства.

Как уточнила дипломат, еще до начала спецоперации на Украине Марокко заключило контракт с чешской компанией Excalibur Army на модернизацию партии из 130 танков Т-72Б, приобретенных у Белоруссии. После проведения ремонта 56 машин были возвращены королевству, а остальные 74 были фактически экспроприированы Чехией для последующей отправки в зону боевых действий на Украине, заявила она.

Кроме того, Захарова отметила, что нынешнее руководство Чехии превратило свою страну в одну из основных площадок для производства, ремонта и модернизации военной техники, поставляемой Киеву. Запад хочет затянуть конфликт на Украине и нанести максимальный ущерб России, добавила дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что марокканские танки Т-72Б, прошедшие модернизацию в Чехии, были отправлены в зону боевых действий на Украине.