Захарова назвала вопиющим случаем изъятие Чехией танков из Марокко для передачи их Украине

Захарова назвала вопиющим случаем изъятие Чехией танков из Марокко для их передачи Украине Фото: REUTERS

Изъятие Чехией танков у Марокко для их дальнейшей передачи Украине является вопиющим случаем, свидетельствующим о враждебной антироссийской политике Праги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность», – приводятся ее слова на сайте ведомства.

Как уточнила дипломат, еще до начала спецоперации на Украине Марокко заключило контракт с чешской компанией Excalibur Army на модернизацию партии из 130 танков Т-72Б, приобретенных у Белоруссии. После проведения ремонта 56 машин были возвращены королевству, а остальные 74 были фактически экспроприированы Чехией для последующей отправки в зону боевых действий на Украине, заявила она.

Кроме того, Захарова отметила, что нынешнее руководство Чехии превратило свою страну в одну из основных площадок для производства, ремонта и модернизации военной техники, поставляемой Киеву. Запад хочет затянуть конфликт на Украине и нанести максимальный ущерб России, добавила дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что марокканские танки Т-72Б, прошедшие модернизацию в Чехии, были отправлены в зону боевых действий на Украине.