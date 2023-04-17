Виктор Гусев, комментатор: «Теперь у всех нас есть вот такое потрясающее место!»

Фото: Ольга Алексеенко / пресс-служба музея

21 апреля на территории Петровского парка в Москве для посетителей откроется музей спортивного «Динамо», в котором 100-летняя история спортивного общества тесно переплетается с историей нашей страны. Музей создан при участии ВФСО Динамо, предоставившего уникальные экспонаты и материалы, футбольного и хоккейного клубов «Динамо» Москва, команды ВТБ Арена и Банка ВТБ, оказавшего проекту финансовую и управленческую поддержку.

Фото: Ольга Алексеенко / пресс-служба музея

«Помню старый музей «Динамо» — маленькое здание при входе на стадион, с правой стороны. Экспозиция была очень интересная: медали, грамоты, игровая форма. Там, кстати, были свидетельства и моих достижений. Музей вызывал большой интерес, его показывали зарубежным делегациям, приезжавшим в Москву, - вспоминает легендарный советский хоккеист, олимпийский чемпион (1964), заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Станислав Петухов. - Знаю, что вопрос о новом музее решался очень долго. Спасибо Николаю Александровичу Толстых, он активно продвигал эту тему. Это очень большое дело в плане пропаганды динамовского движения и в целом физкультуры и спорта».

Фото: Ольга Алексеенко / пресс-служба музея

«В 1963 году, когда мой папа привел меня на футбол, и я на всю жизнь стал болельщиком «Динамо», о таком музее просто не мог и мечтать. И сам делал свой «музей» — в виде альбомов, посвященных любимому клубу. Вырезал фото из газет и журналов, сочинял подписи и печатал их на машинке... А теперь у всех нас есть вот такое потрясающее место. Я очень рад!» - отметил спортивный комментатор Первого канала, трехкратный обладатель премии ТЭФИ Виктор Гусев.