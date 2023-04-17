Песков заверил, что Кремль не удалял декларации чиновников за прошлые годы

Песков заявил, что удаление данных о доходах министерств не скажется на антикоррупционной работе Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы удалении с сайтов ряда российских министерств деклараций чиновников за 2022 годы, сказал, что ничего об этом не знает, Кремль со своего сайта ничего не удалял. При этом представитель Кремля отметил, что удаление сведений о доходах ведомств не скажется на антикоррупционной работе.

«Вся база для антикоррупционной работы сохраняется, эта работа продолжается последовательно», - заявил представитель Кремля, назвав главным «не публикации, а то, что эта информация подается в соответствующие органы точно так же, как она подавалась».

Песков также отметил, что Кремль не удалял никакой информации со своего сайта, заявив, что причины удаления данных на ресурсах министерств необходимо уточнять в самих ведомствах.

Напомним, сегодня, 17 апреля, в Совете Федерации РФ заявили, что не будут публиковать каких-либо данных по доходам и расходам сенаторов за прошлый год, а также не будет представлена и обобщенная информация по декларациям.