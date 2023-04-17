Песков назвал символичным введение московского времени в новых российских регионах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о переходе новых регионов в московскую часовую зону. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о переходе новых регионов в московскую часовую зону. По его мнению, это носит географический смысл и является правильным с точки зрения символизма.

«Прежде всего, это смысл географический. И, конечно, даже если это не подразумевалось, с точки зрения символизма, это очень правильно», - заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Донецкая и Луганская Народные республики, а также Запорожская и Херсонская области входят в состав территорий с московским временем. До этого на территории субъектов действовало другое время – на час раньше московского.

Напомним, в октябре 2022 года Владимир Путин подписал законы об официальном включении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в состав России.