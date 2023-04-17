Командующий армией Судана заявил о роспуске Сил быстрого реагирования Фото: REUTERS

Председатель переходного Суверенного совета Судана, Командующий армией страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о своем решение распустить Силы быстрого реагирования (SRF), объявив их мятежниками. Об этом сказано в заявлении Службы общей безопасности.

«Главнокомандующий издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования», - говорится в тексте ведомства, опубликованном в Twitter в понедельник, 17 апреля.

Напомним, перестрелки в Судане начались в субботу, 15 апреля. Как писал сайт KP.RU, Силs быстрого реагирования обвиняли суданскую армию в «жестоком нападении» и «широкомасштабной атаке», заявляя также об окружении одной из их баз и обстреле из тяжелых орудий. Тем временем в армии выдвинули обвинения к спецназу, указав на атаку армейских постов. Сообщалось, что по данным на понедельник, 17 апреля, число жертв среди выживших составляет около 100 человек.