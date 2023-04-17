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НовостиЗвезды17 апреля 2023 11:55

Пересильд заявила, что скучает по МКС

Актриса допускает, что может полететь на станцию, когда ее дети вырастут
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пересильд заявила, что скучает по МКС

Пересильд заявила, что скучает по МКС

Фото: Иван МАКЕЕВ

Актриса Юлия Пересильд, сыгравшая в первом художественном фильме, который сняли за пределами Земли, заявила, что скучает по Международной космической станции, и не исключила полета туда в будущем.

«Я скучаю по МКС. Другой вопрос – это дети и родители, что они пережили. Нам было хорошо в ракете, а они чуть сложнее все это пережили. Но, может быть, когда дети подрастут, то можно еще раз. Дома были разговоры с дочерьми, сказала, что никого бы не взяла», – сказала он в ходе пресс-конференции.

Как писал сайт KP.RU, Юлия Пересильд перед полетом в космос составила завещание и попрощалась с детьми.

Напомним, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявлял о готовности снять продолжение фильма «Вызова», но теперь уже на Луне. Главную роль в картине, по его словам, вновь может сыграть Пересильд. Актриса ответила, что это надо обсудить.