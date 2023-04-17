Пересильд заявила, что скучает по МКС Фото: Иван МАКЕЕВ

Актриса Юлия Пересильд, сыгравшая в первом художественном фильме, который сняли за пределами Земли, заявила, что скучает по Международной космической станции, и не исключила полета туда в будущем.

«Я скучаю по МКС. Другой вопрос – это дети и родители, что они пережили. Нам было хорошо в ракете, а они чуть сложнее все это пережили. Но, может быть, когда дети подрастут, то можно еще раз. Дома были разговоры с дочерьми, сказала, что никого бы не взяла», – сказала он в ходе пресс-конференции.

Как писал сайт KP.RU, Юлия Пересильд перед полетом в космос составила завещание и попрощалась с детьми.

Напомним, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявлял о готовности снять продолжение фильма «Вызова», но теперь уже на Луне. Главную роль в картине, по его словам, вновь может сыграть Пересильд. Актриса ответила, что это надо обсудить.