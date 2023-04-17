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НовостиОбщество17 апреля 2023 11:56

Путин наградил почетными грамотами восстановителей Крымского моста

Почетные награды получили сразу девять человек
Роман ПОЛОСИКОВ
Владимир Путин наградил почетными грамотами восстановителей Крымского моста

Владимир Путин наградил почетными грамотами восстановителей Крымского моста

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами людей, участвовавших в восстановлении Крымского моста. В распоряжении значится девять человек, внесших свой вклад в работы по восстановлению. Распоряжение появилось на интернет-портале правовой информации.

Вклад каждого из них оценен по достоинству.

В число людей, представленных к награде, вошли: Бочкарев Павел, Емцев Игорь, Жогин Виктор, Литвинов Андрей, Лиховидов Дмитрий, Пирнапасов Мансур, Рычков Михаил, Сычев Александр и Титов Николай.

Среди них есть не только руководители различных направлений, но и обычные рабочие, которые также внесли огромнейший вклад в восстановление Крымского моста.

Напомним, что восьмого октября 2022 года на Крымском мосту взорвался автомобиль, а в результате этого загорелись несколько цистерн с топливом. Из-за этого были обрушены два автомобильных пролета.

После этого сразу же начались работы по восстановлению всех повреждений и уже 23 февраля 2023 года объявили о полном завершении всех работ, которое случилось на 39 дней раньше намеченного срока.