Владимир Путин наградил почетными грамотами восстановителей Крымского моста Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами людей, участвовавших в восстановлении Крымского моста. В распоряжении значится девять человек, внесших свой вклад в работы по восстановлению. Распоряжение появилось на интернет-портале правовой информации.

Вклад каждого из них оценен по достоинству.

В число людей, представленных к награде, вошли: Бочкарев Павел, Емцев Игорь, Жогин Виктор, Литвинов Андрей, Лиховидов Дмитрий, Пирнапасов Мансур, Рычков Михаил, Сычев Александр и Титов Николай.

Среди них есть не только руководители различных направлений, но и обычные рабочие, которые также внесли огромнейший вклад в восстановление Крымского моста.

Напомним, что восьмого октября 2022 года на Крымском мосту взорвался автомобиль, а в результате этого загорелись несколько цистерн с топливом. Из-за этого были обрушены два автомобильных пролета.

После этого сразу же начались работы по восстановлению всех повреждений и уже 23 февраля 2023 года объявили о полном завершении всех работ, которое случилось на 39 дней раньше намеченного срока.