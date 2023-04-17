ДТП с двумя легковушками и грузовиком произошло на внутренней стороне 40-го километра МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

На внутренней стороне 40-го км МКАД, перед развязкой с Калужским шоссе, произошло ДТП с участием трех автомобилей, один из которых — грузовой. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы опубликовал видео момента происшествия.

На кадрах видно, как два легковых автомобиля стоят посреди проезжей части друг за другом. Сзади к ним подъезжает грузовик, который не успевает затормозить и врезается в одну из машин. Та, в свою очередь, «догоняет» первую. По инерции оба автомобиля проехали еще несколько метров. Также одна из машин дополнительно врезалась в барьер.

На месте работают оперативные службы города, последствия аварии устраняют. Обстоятельства ДТП и информацию о пострадавших уточняют.

В Дептрансе отметили, что движение в районе аварии затруднено, водителям предлагают выбирать пути объезда данного участка.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на западе Москвы, об этом писал KP.RU.