«Деньги на ветер»: водитель в США усыпал шоссе деньгами, выбросив в окно порядка 200 тысяч долларов

Водитель в Орегоне усыпал обочину дороги 100-долларовыми купюрами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В штате Орегон водитель на ходу начал выбрасывать в окно 100 долларовые купюры, побудив водителей в обоих направлениях остановиться, чтобы забрать деньги себе. О новой интерпретации фразы «деньги на ветер» рассказали власти штата.

В полицию начали поступать звонки и туда сразу же направились сотрудники, которые задержали энтузиаста.

Им оказался 38-летний Колин Дэвис Маккарти из Юджина, а свое девиантное поведение он оправдывал тем, что просто хотел «подарить» людям деньги. Всего по его оценке там было около 200 тысяч долларов, но подтвердить или опровергнуть это уже невозможно.

С ним провели беседу, чтобы подобные ситуации не повторялись, поскольку это может создавать опасность на дорогах из-за жаждущих легких денег водителей, которые бросают свои автомобили.

При этом сотрудникам полиции не удалось найти никаких денег на обочине, поскольку свидетели тщательно «убрали» все банкноты.

Ранее KP.RU писал, как в соцсетях появилось видео, на котором водитель в США смог запечатлеть привидение на видеорегистратор. Увидев необычный силуэт, он решил не останавливаться, а уже дома пересмотрел кадры с регистратора, где и рассмотрел полупрозрачную фигуру.