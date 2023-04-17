В Госдуме отклонили проект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей

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В Госдуме комитет по социальной политике рекомендовал к отклонению проект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей с 1 января 2023 года. Об этом стало известно на заседании комитета 17 апреля.

Законопроект в Госдуму внесли депутаты фракции ЛДПР. Пояснительная записка к проекту гласит о том, что с 1 января 2023 года предлагается установить минимальный размер оплаты труда в месяц в размере 30 тысяч рублей. Депутаты не в первый раз предлагают к рассмотрению спорные законопроекты и редко обходятся без популизма. Например, в августе 2022 представители фракции ЛДПР предлагали возобновить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Она приостановлена с 2016 года, а на восстановление справедливости, по подсчетам депутатов, потребовалось бы 538 млрд рублей. А их коллеги - депутаты из «Справедливой России» - вносили в Думу законопроект о введении 13-й пенсии. Стоит отметить, что некоторые проекты предлагаются из года в год.