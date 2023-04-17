В Британии начали расследование в отношении премьера Сунака по делу о его декларации Фото: REUTERS

Парламент Великобритании начал расследование в отношении премьер-министра страны Риши Сунака по вопросу декларации финансовых интересов.

Как сообщается на сайте британского парламента, расследование стартовало 13 апреля этого года. О его причинах и деталях ничего не сказано. Стоит отметить, что по законам Соединенного Королевства каждый парламентарий должен регистрировать все получаемые подарки, взносы и пожертвования.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании снова подвергся критике из-за пренебрежения законом. Глава британского правительства засветился во время прогулки с семьей и собакой по Гайд-парку в выходной день. Казалось бы, отличный пиар-ход, но лабрадор четы Сунаков Нова резвился в парке без поводка, несмотря на многочисленные запрещающие знаки. Беспечность политика засняли прохожие, и история разошлась по сети.

В начале этого года жители Великобритании крайне негативно восприняли заявление Сунака, в котором он пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжить долгосрочную поддержку Киева.