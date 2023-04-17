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НовостиОбщество17 апреля 2023 13:06

Юлия Пересильд присутствовала на реальной операции для подготовки к съемкам фильма «Вызов»

Она по-настоящему училась шить и завязывать узлы, чтобы достоверно передать все на экраны
Роман ПОЛОСИКОВ
Юлия Пересильд присутствовала на реальной операции для подготовки к съемкам фильма

Юлия Пересильд присутствовала на реальной операции для подготовки к съемкам фильма

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль в фильме «Вызов», вместе с режиссером Климом Шипенко побывали на настоящей операции по торакальной хирургии, чтобы достоверно передать все в фильме. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции.

У них был консультант, который помогал понять детали происходящего.

После этого у них был длительный разбор, операции, а актриса по-настоящему училась шить и делать узлы, чтобы зрители фильма видели действия, приближенные к профессиональным хирургам. Сам же процесс разбора операции занял наибольшее количество времени при подготовке к съемкам.

Ранее KP.RU рассказывал о замысле и съемках фильма «Вызов». Для этого актрисе Юлии Пересильд пришлось подписывать договор секретности, а изначально актрисы не было в списке кандидаток на роль, поскольку она снималась в другом проекте.