Ирак предложил посредничество в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине Фото: Александр КОЦ

Ирак предложил свое посредничество в урегулировании конфликта на Украине, однако Киев отклонил эту идею.

По информации Associated Press, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Багдад заявил, что Киев не будет участвовать ни в каких мирных переговорах, если Россия не выведет войска с "украинской" территории. Глава МИД Ирака Фуад Хусейн в свою очередь напомнил о многолетнем опыте Багдада в проведении переговоров между противоборствующими сторонами.

Напомним, ранее план мирного политического урегулирования конфликта на Украине предложил Китай. Он включает в себя 12 пунктов, среди которых есть призыв к прекращению огня и боевых действий.

Между тем в Соединенных Штатах не ждут проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году.