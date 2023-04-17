Newsweek: Неизбежное освобождение Артёмовска станет сильным психологическим ударом для ВСУ Фото: REUTERS

Разведка США внимательно наблюдает за ситуацией в Артёмовске и его окрестностях, отслеживая все сигналы, делая спутниковые снимки, и имеет представление о расположении российских и украинских сил. Это даёт Пентагону возможность видеть, как город постепенно и неизбежно переходит под контроль российских сил, о чём пишет издание Newsweek.

«Разведка США тщательно следит за боевыми действиями вокруг Артемовска, составляя карты расположения российских войск вплоть до отдельных траншей и отслеживая каждый электронный сигнал, от отдельных мобильных телефонов до радаров», - пишет журнал.

Согласно заявлению издания, потеря Артёмовска для Киева неизбежна, и несмотря на то, что город якобы не является жизненно важной точкой на фронте, это станет сильнейшим психологическим ударом для ВСУ и киевской власти.

Ранее KP.RU сообщил о том, что российские войска взяли ещё два квартала в Артёмовске. Продвижение идёт постепенно. Украинские силы отступили в западный район города, превратив жилые многоэтажки в оборонительные позиции.