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НовостиОбщество17 апреля 2023 13:05

Россиян предупредили о подорожании билетов на самолеты в 2023 году

Замглавы Минтранса Чалик: авиабилеты в России в 2023 году могут подорожать на 15-30%
Юлия ВАСИЛЬЕВА

В России внутри страны могут подорожать авиабилеты на 15-30% в этом году из-за сокращения объемов субсидирования. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик на совещании Минэкономразвития по подготовке к туристическому сезону 2023 года.

«В этом году пока не одобрено выделение субсидий как в 2022 году – 100 млрд рублей. Поэтому мы ожидаем возможный рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%. Соответственно, может сократиться и число рейсов», - приводит Чалика ТАСС.

В 2022 году российские авиакомпании получили субсидии на сумму 100 млрд рублей для возмещения расходов на полеты внутри страны в санкционных условиях. В 2023 году субсидирование предусмотрено на уровне 25,3 млрд руб.

Ранее заместитель главы Росавиации Владимир Потешкин говорил о том, что в 2023 году на внутренних рейсах планируют перевезти почти 82 млн пассажиров.

Между тем, 17 апреля стало известно о том, что ростовский аэропорт могут оставить закрытым до конца 2029 года. Об этом говорится в исследовании на сайте Евроконтроля (Eurocontrol).